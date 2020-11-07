تقرير: تركيا أرسلت 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا وأذربيجان

كشف تقرير حقوقي، عن إرسال تركيا أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ساحات المعارك في ليبيا وأذربيجان، بينهم 18 ألفا أرسلوا إلى الدول العربية في شمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى انتشار مكاتب لتجنيد الشباب في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل تدعمها أنقرة في شمال سوريا.

وبحسب ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مراحل التجنيد للمرتزقة السوريين تشابهت ابتداءً من مراكز الانطلاق وطرقها حيث ينتقل المرتزقة المجندون للأراضي الليبية وأذربيجان من الأراضي التركية بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات تركية بعد جلبهم من الأراضي السورية، ويتم تجنيد المرتزقة المرسلين إلى طرابلس والمرسلين إلى (ناغورني قره باخ) في مكاتب للتجنيد بالمناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا، من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بدعم من المخابرات التركية واستعانة بالشركات الأمنية التركية الخاصة.

وأوضح المرصد أن هناك فرق في انتشار المكاتب وعددها، مبينا أن المكاتب التي تختص بتجنيد المرتزقة السوريين لليبيا كانت أكثر انتشارا وتوسعا في عملها من تلك التي تختص بإرسال المرتزقة لأذربيجان.

وذكرت مصادر صحفية أن هناك توسع في عدد مكاتب التجنيد في الشمال السوري ضمن مناطق النفوذ التركي لاستمالة الشباب وإرسالهم للقتال مرتزقة، لافتة إلى أن أنقرة قدمت للشباب السوري الذي تعتزم تجنيده، سواء في أذربيجان أو ليبيا، عددا من المغريات والمحفزات، كالراتب المغري، في وقت يعاني فيه هؤلاء السوريون من الفقر؛ حيث تم تخصيص راتب يتراوح بين 1500 و2000 دولار لمن يجند ضمن المرتزقة السوريين المرسلين إلى أذربيجان، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة، ووعود بمنح الجنسية التركية.

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