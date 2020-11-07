اليونيسف تجري زيارة للمؤسسات الصحية في بنغازي

أجرت منظمة اليونيسف، زيارة إلى المؤسسات الصحية في بنغازي للوقوف على تنفيذ برامجها وتلبية احتياجات مرافق الرعاية الصحية وضمان توسيع نطاق التطعيمات الروتينية والمنقذة للحياة .

وتابع فريق المنظمة عن كثب مزاولات التعامل بما يخص التطعيمات وطرق الحفظ والتخزين والسجلات ونظام سلسلة التبريد لضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال بدون فقدان فعاليتها وجودتها.

وأوضحت المنظمة، أنها التقت إدارة الخدمات الصحية بنغازي للبحث في مجالات التعاون المشترك بما يعزز دور الرعاية الصحية الأولية وتحقيق مكاسب صحية مستدامة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

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