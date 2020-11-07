بوشناف يقرر تشكيل غرفة طوارئ أمنية ويكلف الدينالي برئاستها

قرر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، تشكيل غرفة طوارئ أمنية رئيسية مهمتها الحفاظ على الأمن خلال موسم الحرث.

وبحسب بيان لداخلية المؤقتة فإن هذه الغرفة سيكون من اختصاصها وضع الحلول الأمنية العاجلة لما قد ينشأ من نزاعات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، مبينة أنه يجوز لها كذلك إنشاء غرف فرعية في مديريات الأمن.

وأضاف البيان أن بوشناف كلف محمد عبد الجوار الدينالي برئاسة الغرفة على أن تسمي كافة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن مندوبين عنها.

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