الحكومة الليبية تكشف موقفها من زيارة باشاغا إلى القاهرة

أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، أن وزارته لن تلتزم بأية اتفاقات أمنية مع الجانب المصري ما لم تكن الحكومة الليبية طرفا فيها.

وجاء إعلان بوشناف، عقب زيارة أجراها وزير الداخلية في حكومة الوفاق للقاهرة وأفصح فيها عن اتفاقيات أمنية بين البلدين.

وخاطب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، نظيره المصري سامح شكري، ناقلا له فحوى كتاب وزير الداخلية إبراهيم بوشناف.

وتضمن الكتاب الذي أرسلته الخارجية الليبية، إشارة بوشناف إلى أمله في تفهم الحكومة المصرية أن المنافذ البرية بين البلدين خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان.

وأكد الحويج، أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية لن تتحمل أية مسؤولية أمنية مالم تكن طرفا فيها باعتبارها الجهة المسؤولة عن المنافذ بين البلدين الشقيقين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

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