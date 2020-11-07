امغيب: أخبروا وليامز أن الطائرات التركية لم تتوقف عن الهبوط في ليبيا

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الجمعة، إن طائرات الشحن العسكرية التركية لم تتوقف عن الهبوط في القواعد التركية بليبيا حتى بعد اتفاق جنيف.

وأضاف امغيب في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المبعوقة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، يجب أن تعلم أنه في نفس وقت موعد مؤتمرها الصحفي الذي تحدثت فيه عن نتائج حوار جنيف وبشرت العالم وكل الليبيين بالتوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار، هبطت طائرة شحن تركية في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” تزامنا مع خروج أردوغان على الإعلام ليقول لنا إنه لا يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار سوف يصمد طويلا ويصفه بأنه هش.

وأكد امغيب أن وليامز يجب أن تعلم أيضا أنهم رفضوا فتح الطريق الرابط بين الشرق والغرب ثم قبضوا على مسافرين من بنغازي بعد اتفاق اللجنة العسكرية في غدامس.

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