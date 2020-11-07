«دبلوماسيون أتراك»: «أردوغان» في «طرابلس» خلال أيام

ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام القليلة االقادمة.

وأوضح موقع “خبر7” الإخباري التركي، نقلا عن دبلوماسيين أتراك، أن زيارة أردوغان إلى طرابلس ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين، وفقاً لقولهم.

وأضافت المصادر أن الرئيس أردوغان يقف وراء عدول رئيس حكومة الوفاق فائز السراج عن قرار الاستقالة الذي اتخذه سابقا.

قالت المصادر الدبلوماسية في هذا الخصوص: “خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين أردوغان والسراج، شدد أردوغان لرئيس حكومة الوفاق على ضرورة العدول عن قرار الاستقالة وأكد له بأن الشعب الليبي بحاجة لخدماته في هذه الفترة”.

وأضافت: “أردوغان أبلغ السراج بأن قرار الاستقالة الذي اتخذه ليس صائبا، وهذا القرار سيساهم في تغيير الموازين لصالح الجهات المعادية للشعب الليبي”.

وأشارت المصادر الدبلوماسية التركية، أن أردوغان والسراج تناولا خلال لقائهما الأخير بمدينة اسطنبول، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب كيفية مساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار ليبيا، وفق قولها.