«سيالة» لـ«السفير الأمريكي»: سنساعدكم على نقل «السفارة» للعمل من داخل «طرابلس»

أجرى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مشاورات مع محمد الطاهر سيالة مساء الجمعة، حيث أكد الأخير استعدادات وزارته لمساعدة السفارة الأمريكية والتعاون الكامل لإنجاح خطوة الانتقال للعمل من داخل طرابلس، بدلاً من تونس.

“سيالة” قال في بيان، اليوم السبت، إن الأمر في إطار حث وزارة الخارجية للسفارات الأجنبية المعتمدة لدى دولة ليبيا للانتقال والعمل من داخل العاصمة طرابلس، وفق قوله.

وكانت سفارة الولايات المتحدة، قالت إنها تستكشف إمكانية الحصول على عقار جديد لها طرابلس، مضيفةً في بيان، أمس الجمعة: “في الوقت الذي تجري فيه استعداد حثيثة لانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، تحدث السفير نورلاند مع وزير الخارجية سيالة يوم الجمعة لينقل له عزم السفارة الأمريكية على بدء مشاورات رسمية مع السلطات الليبية حول العملية المطولة لتأمين عقارات في طرابلس لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا على المدى الطويل”.

وقال السفير نورلاند: “على الرغم من أننا بعيدون جدًا عن أن نكون قادرين فعليًا على فتح السفارة، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية”.