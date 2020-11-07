السفير الأمريكي يستبعد فتح السفارة في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

استبعد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إمكانية فتح السفارة الأمريكية في طرابلس في الوقت الراهن قائلا “على الرغم من أننا بعيدون جدًا عن أن نكون قادرين فعليًا على فتح السفارة، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية”.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن نورلاند أكد لوزير الخارجية محمد سيالة عزم السفارة الأمريكية على بدء مشاورات رسمية مع السلطات الليبية حول العملية المطولة لتأمين عقارات في طرابلس لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا على المدى الطويل وذلك في الوقت الذي تجري فيه استعداد حثيثة لانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقال نورلاند “على الرغم من أننا بعيدون جدًا عن أن نكون قادرين فعليًا على فتح السفارة، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية” مضيفا في غضون ذلك، وكلّما سمحت الاعتبارات الأمنية واللوجستية، ستواصل السفارة القيام بزيارات في كل ربوع ليبيا لإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين لدعم الحوار الليبي الداخلي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وشدّد نورلاند على الاحترام الأمريكي الكبير لليبيين الوطنيين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي أثناء اجتماعهم في تونس العاصمة يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية، والتي سيسهم نجاحها بشكل كبير في إحلال السلام واستتباب الأمن في ليبيا.