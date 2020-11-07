أنباء عن زيارة مرتقبة لـ”أردوغان” إلى ليبيا

كشفت صحيفة “العقد الجديد”، التركية اليومية ، عن كواليس اللقاء الأخير بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في قصر “وحيد الدين” في اسطنبول، وعلاقة ما دار بينهما بتراجع الأخير عن استقالته.

ووفق الصحيفة؛ قال “أردوغان” لـ”السراج”، خلال اللقاء، إن “الاستقالة في الوقت الحالي ستغير التوازنات في ليبيا، وهذا ليس وقتها”.

وبناءً على ذلك، صرّح “السراج” بأنه سيعيد تقييم هذا القرار، وتنازل عن الاستقالة بعد عودته إلى طرابلس، بحسب الصحيفة.

وأشار تقرير “العقد الجديد” إلى أن الرئيس التركي يخطّط لإجراء زيارة إلى ليبيا هي الأولى منذ عام 2011، دون تحديد موعدها.

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