لتعزيز دبلوماسيتها في ليبيا.. السفارة الأميركية تبحث عن عقار لمقرها

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، أنها تستكشف إمكانية الحصول على عقار جديد لها في طرابلس، بالتزامن مع الاستعدادات القائمة لانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وتواصل السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، مع وزير الخارجية المفوّض بحكومة “الوفاق”، محمد سيالة، أمس الجمعة، للتباحث حول عزم السفارة الأمريكية بدء مشاورات رسمية حول عملية تأمين عقارات في طرابلس؛ لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، على المدى الطويل.

وقال “نورلاند” إن هذه الخطوة تأتي على الرغم من أن واشنطن ما تزال بعيدة عن أن تكون قادرة فعليًا على فتح سفارتها في ليبيا، إلاّ أنّ احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية.

وأضاف أن السفارة تُواصل القيام بزيارات في كل ربوع ليبيا، كلّما سمحت الاعتبارات الأمنية واللوجستية؛ لإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، لدعم الحوار الليبي الداخلي الذي تُيسّره الأمم المتحدة.

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