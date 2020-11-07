سعيا للحفاظ على مكاسبه في ليبيا.. أردوغان يعتزم زيارة طرابلس خلال أيام

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة العاصمة طرابلس خلال الأيام القادمة.

وكشفت مصادر إعلامية، أن الزيارة تهدف لتعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكدت المصادر أن أردوغان يقف وراء قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بسحب استقالته، موضحة أنه “خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين أردوغان والسراج، طالب أردوغان السراج بضرورة العدول عن قرار الاستقالة، زاعما أن الشعب الليبي بحاجة لخدماته في هذه الفترة، مدعيا أن قرار الاستقالة سيساهم في تغيير الموازين لصالح الجهات التي وصفها بـ المعادية للشعب الليبي”.

وتخلل هذا اللقاء في مدينة اسطنبول التركية نقاش بين الطرفين حول التعاون الاقتصادي وإشراك أنقرة في إعادة إعمار ليبيا.

يشار إلى أن أردوغان يسعى للحفاظ على مكاسبه في ليبيا والتي حصل عليها من خلال علاقته مع السراج ودعم مليشياته عسكريا، حيث تمكنت تركيا من خلال تلك العلاقات من التواجد العسكري التركي على الأرض في ليبيا، إضافة للسيطرة على الساسة في ليبيا والمليشيات، إلى جانب السعي للسيطرة على الاقتصاد من خلال تكبيل البلاد باتفاقيات جديدة.

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