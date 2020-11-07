صالح يبحث مع وفد من قبيلة الدرسة مستجدات الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة الدرسة بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات الحوار السياسي ومبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن وفد قبيلة الدرسة أكد خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة على دعمه لمبادرة رئيس مجلس النواب التي لاقت ترحيباً على الصعيدين المحلي والدولي، وأكد الوفد مباركته لعمل لجان الحوار السياسي والعسكري من أجل الوصول إلى حل يُنهي الأزمة الليبية.