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لدورها التخريبي في ليبيا.. اليونان تدعو لحظر بيع الأسلحة لتركيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إلى حظر بيع الأسلحة الألمانية إلى تركيا، وخاصة الغواصات، محذرًا من طبيعة تركيا الاستفزازية على جبهات مختلفة، من ليبيا إلى سوريا والعراق.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها “دندياس” مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس البرلمان الألماني، حول الوضع غير المستقر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لتسليم غواصات من النوع “214” إلى تركيا؛ قال وزير الخارجية اليوناني إن الغواصات تهدّد بزعزعة ميزان القوى في المنطقة، مشيرًا إلى أن الخطر التركي الكبير يتمثل في نقل المقاتلين من سوريا وليبيا إلى القوقاز.

وأعرب “دندياس” عن مخاوفه بشأن الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا وليبيا؛ مبيّنًا أنه يقوّض المكاسب التي حققتها المنطقة في الحرب ضد “داعش”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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