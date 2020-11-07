“جون أفريك” : ليبيا تشهد حرب مناصب تزامنا مع تقدم الحل السياسي

أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، اليوم السبت، بأن ليبيا تشهد حرب مناصب تزامنا مع تقدم الحل السياسي في البلاد، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يظل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج رئيسا فخريا حتى الانتخابات المقبلة، على حد تعبيرها.

وقالت المجلة في تقرير لها، إنه من المفترض أن يتيح مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم 9 نوفمبر بتونس تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، لافتة إلى أن الهدف من الحوار هو عقد اتفاقية جديدة بديلة عن اتفاقية الصخيرات.

وطالب التقرير رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بالتوفيق بين معارك الأنا، التي تهدف إلى تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة للبلاد وحروب النفوذ بين الشرق والغرب من أجل المناصب السيادية في ليبيا، مؤكدا أن طرفي النزاع اتفقا حول هيكلية المؤسسات السياسية المستقبلية خلال المفاوضات التي أجريت في بوزنيقة بالمغرب.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال يتعين على السراج التعامل مع الميليشيات في طرابلس، بعد أن قدم تعهدات للمجتمع الدولي للعمل على خطة لنزع سلاح الميليشيات التي يقودها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا وفك ارتباطها.

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