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نزار كعوان: نظام «القذافي» سبب عدم تحول ليبيا للديمقراطية حتى الآن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم نزار كعوان القيادي الإخواني    وعضو المجلس الاستشاري نظام الرئيس الراحل معمر القذافي واتهمه بأنه سبب تأخر المؤسسات الليبية إلى الديمقراطية حتى الآن منذ الإطاحة به من ١٠ سنوات.

وزعم نائب رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المدرج على قوائم الإرهاب بقرار من مجلس النواب، أن النظام السابق لم يترك مؤسسات ليبية تستطيع أن تكون رافدا حقيقيا للتحول إلى الديمقراطية.

وواصل القيادي الإخواني زعمه، في مداخلة عبر قناة «ليبيا الأحرار» إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان، قائلا: «إن المؤسسات التي أفرزت بعد ثورة فبراير انقسمت نتيجة التدخلات حتى استمر الصراع لمدة عشر سنوات».

وادعى أن النظام الإقليمي والدولي لم يسهم في نجاح المسار السياسي الليبي بسبب الانقسام والمشروعات الدولية التي خرجت بعد ”الربيع العربي”.

وقال مواصلا مزاعمه:  «أن نجاح أي تسوية مقبلة يرتكز أيضا على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها حكومة الوفاق “المعترف بها دوليا”، مع  رفض “المشروع العسكري” التي تسبب في كارثة كبيرة وأدخل البلد في حرب»، حسب زعمه.

وادعى أن هناك تقاربا بين أنقرة والقاهرة سيسهم في استقرار ليبيا، قائلا: “الحسابات الاستراتيجية الخاطئة للقاهرة وأبو ظبي والرياض وغيرها أدت في نهاية المطاف إلى إهداء كنز استراتيجي إلى تركيا وليبيا وتتويجه بتوقيع الاتفاق الأمني والبحري بينهما».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى ديمقراطية يامتخلف عقليا وكل ماهو موجود فى العالم كله مسرحية هزلية باسم الديمقراطية هدفها سيطرة رجال الاعمال على السلطة فى كل مكان والمضحك ان القنوات التى تتحدث منها عن الديمقراطية ومن يمولها الد اعداء الحريات والديمقراطية فقطرائيل دويلة انقلابية اخوانية ليس فيها اى ذرة ديمقراطية وتركيا بها ديكتاتور يعتقل مئات الالاف من معارضية ويكمم الافواه وسيئ السمعة عالميا اتفووووه عليك خروف غبى فماذنب القذافى وهل كان يحكم السودان ام كان الحقير عمر البشير الاخوانى الذى استخدم كل انواع القمع والارهاب ورفع شعارات اسلامية ليتاجر مثلكم بالدين !!!

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  • آخر من يتحدث عن الديمقراطية هم انتم ياخوان المفلسين ..أنتم منظمون علي الولاء والطاعة للمرشد ..أي ديمقراطية تحكي عنها ..أنت عندما تقدمت للانتخابات كانت صورتك علي الاعلانات عن حي الاندلس في طرابلس انك مستقل وبعد انتخابك ظهرت حقيقتك وعلي الهواء مباشرة أعترفت بأنك اخواني وان الاخوانجية تاج علي رأسك وبهذا اللفظ وسمعته شخصيا …أنت كاذب و منافق و مخادع…ولا دخل للقذافي بالديمقراطية…عليه فأنتم من انقلبتم علي نتيجة الصندوق وسببتم خراب و دمار وتشريد الليبيين ونهبتم الملايين من خزينة الشعب…نحن لا ننسي يانزار وحتي لو نسي الشعب فأن يوم غد امام الله لا ينفعكم مال ولا بنون سيخاصمكم جموع الليبيين الفقراء الغلابة الذين نكلتم بهم أكثر من القذافي…لا نريدكم ولا نريد ديمقراطيتكم الزائفة ايها العميل النابح من عاصمة القاذورات البشرية الدواعش والعاهرات اسطنبول…أرحل عنا …أرحل أيها العميل الخائن …

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  • بالعكس سبب الكارثة الليبية هم الاخوان والاسلاميين عموما . كان اعتقادهم ان شعبيتهم كبيرة . والنظام هو الذي قلص وجودهم . والحق ان الشارع يرفضهم . ولما خسروا الانتخابات انقلبوا على الديمقراطية ورفضوها . وهم منذ عام 2016 مسيطرين على المنطقة الغربية ولم يقيموا الدولة المدنية وعند هجوم الجيش للقضاء عليهم رفعوا هذا الشعار وخدعوا به عدد كبير من الناس .

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