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شركة البريقة تحذر من محاولات تقليد اسطوانات غاز الطهي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط من محاولات تقليد اسطوانات غاز الطهي الخاصة بشركة البريقة لتسويق النفط.

وحذرت شركة البريقة من اسطوانات غاز الطهي المقلدة والموردة من الغير ولا تنطبق عليها مواصفات السلامة المعترف بها بشركة البريقة لتسويق النفط، مؤكدة أن هذا المنتج المقلد تسرب إلى الشارع ويهدد أمن وسلامة المواطن في بيته حيث أنه يباع في الشوارع  وعلى الأرصفة من قبل بعض ضعاف النفوس .

ودعت الشركة الموزعين التابعين لها والمعتمدة لديها بعدم استلام أو تبديل هذه الأسطوانات أو تداولها بين الموطنين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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