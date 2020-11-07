الجهاني: ممثلو النواب والدولة اتفقوا على عدم تجاوز البعثة للأجسام الشرعية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب عصام الجهاني على اجتماعات ممثلين لمجلس النواب والدولة، يومي 4 و5 نوفمبر الحالي في بوزنيقة (جنوب الرباط)، التي عقدت في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي المرتقب عقده في تونس.

الجهاني قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إنهم خرجوا بمجموعة من النتائج، أهمها الاتفاق على عدم تجاوز البعثة الأممية للأجسام الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في (منتدى تونس).

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أن تكون عملية التصويت على أي قرار يتم اتخاذه بـ(50+1) من نصيب المجلسين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية