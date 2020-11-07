زيادة كبيرة في أعداد مصابي كورونا بالخمس والبلدية تناشد المواطنين الالتزام بالوقاية

شهدت الخمس زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ما دعا بلدية المدينة لمناشدة المواطنين الالتزام بالوقاية خاصة ذوي الأمراض الصدرية.

وسجّلت بلدية الخُمس، 1325 حالة أصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخلها مع تسجيل مراكز العزل بالبلدية دخول عدد 284 حالة إصابة مؤكدة وحالات اشتباه.

وسجلت بلدية الخمس 162 حالة خروج من المستشفيات ، منها حالات شفاء، وحالات استقر وضعها الصحي وثماتلت للشفاء، ويوجد الآن عدد 28 حالة، 19 حالة في أقسام الإيواء و 9 حالات بقسم العناية.

وأوضحت البلدية، وصول عدد الوفيات إلى 9 حالات وهو معدل أعلى من الاسبوع الماضي، وتوفيت 49 حالة داخل مركزي العلاج و25 حالة خارج مراكز العزل، وكانت الوفيات من مدينة الخمس ومدينة ترهونة ومدينة زليطن.

وأشارت بلدية الخُمس، إلى استمرار الكشف بالعيادات المجمعة “مصحة الشريف سابقا، ومركز الكشف 2 بعيادة ليبيا عيادة امحمد بن إبراهيم”، وفي تقديم خدماتهم للمرضى، و فرز الحالات و ملاحظة حالات الاشتباه.

و ناشدت البلدية، الجميع ضرورة الحرص على صحتهم وخاصة المصابين بأمراض مزمنة في الصدر والقلب والأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم، و ذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24