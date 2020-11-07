صهد: يجب أن يكون الحوار السياسي في تونس برعاية أممية لكن بملكية ليبية خالصة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن جلسات الحوار في بوزنيقة مكّنتهم من التوصل إلى كثير من التفاهمات التي كانت بالأمس بعيدة المنال.

صهد أضاف: “نحن لمَ جئنا للمغرب؟ جئنا محمّلين بكثير من الخذلان من الأصدقاء والأشقاء، ولكننا وجدنا في المغرب الحضن الدافئ الذي تلقانا، وهذا ليس غريبًا على المغرب في مجريات القضية الليبية”.

وتابع: “وجدنا المغرب يقف إلى جانبنا ويؤيد مسعانا، ويراهن على الليبيين، ونأمل أن نكون في مستوى هذا الرهان ونأمل عندما نذهب إلى الحوار السياسي (في تونس) أن نجسّد ما اتفقنا عليه هنا، وأول شيء نجسده هو ملكية الليبيين للحوار السياسي، وفي هذا نحتاج إلى دعم المملكة المغربية، في أن يكون الحوار السياسي برعاية أممية، ولكن بملكية ليبية خالصة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية