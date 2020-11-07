مؤسسة النفط: معدلات الإنتاج تتجاوز مليون برميل يوميا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط في اليوم.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنها ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد البلاد من جديد.

وشددت المؤسسة على أنها تواجه صعوبات مالية جمّة وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية.