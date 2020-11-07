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باشاغا يعلن العثور على جثمان العميد مبروك خلف في مقبرة جماعية بترهونة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم السبت، العثور على جثمان مدير مكتب المعلومات والمتابعة السابق العميد مبروك خلف في مقبرة جماعية في ترهونة.

وقال باشاغا، في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن العميد مبروك توفي «إثر تصفيته من قبل عصابة الكاني الإجرامية، حيث تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة».

وأضاف أن «ما قامت به عصابة الكاني الإجرامية من أفعال مروعة تعتبر أعمالًا إرهابية تستلزم الملاحقة محليًّا و دوليًّا، و عدم الإفلات من العقاب… هذه العصابة ستطالها يد العدالة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الا تستحى ياباشااغا من خطف وزير اعلام زميل لك علنا فى قلب طرابلس والخاطف ابوراس معروف ولم تستطع القبض عليه والنائم العام فى غيبوبة سلملى على الدولة المدنية المليشياوية الغبية

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