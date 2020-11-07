“218” تنشر جدول أعمال جلستيْ ملتقى الحوار الليبي في تونس

أكد موفد “218” في تونس، بدء الاجتماعات التحضيرية لملتقى الحوار السياسي الليبي، صباح اليوم السبت.

وحصلت “218” على نسخة من جدول أعمال جلستيْ ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، عبر الاتصال المرئي، اللتين تعقدان يومي السابع والثامن من نوفمبر الجاري.

وخصّص القائمون على الحوار، 20 دقيقة، بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم للمقدمة واختبار الربط مع الانترنت، لتُلقي بعدها، وتحديدًا في الساعة 10:25، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، كلمة، مدتها ربع ساعة.

ويتضمن جدول الأعمال خمس إحاطات للبعثة الأممية؛ الأولى حول وقف إطلاق النار واجتماع لجنة “5+5” في “غدامس”، وإحاطة حول التوصيات المقدمة من عمداء البلديات، وأخرى حول المناقشات مع المجتمع المدني، فيما ستكون الإحاطة الرابعة حول التوصيات المقدمة من المجموعات النسوية إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتتركز الإحاطة الأخيرة حول الحوار الرقمي.

وبحسب الجدول؛ سيُقدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، عرضًا تقديميًا؛ تليه استراحة مدتها ساعة وعشر دقائق، تليها كلمات افتتاحية للمشاركين في الملتقى.

وحول جدول اليوم الثاني من جلسة ملتقى الحوار السياسي، تُشير الوثيقة التي حصلت عليها “218” إلى أنه يتضمن كلمة افتتاحية للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بواقع خمس دقائق لكل مشارك، إضافة إلى كلمة المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة.

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