شركة الكهرباء: سرقة خط الكسارات بدائرة توزيع الساحل

اشتكت الشركة العامة للكهرباء من تكرار حالات سرقة خط الكسارات بدائرة توزيع الساحل وإدارة توزيع المرقب، أمس الجمعة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم السبت، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك نحاس 11 كيلو فولت على خط الكسارات من محطة 11/30 كيلو بمنطقة قوقاس بطول 2100 متر، حسب صفحتها بموقع «فيسبوك».

كما أشارت إلى سرقة أسلاك بطول 600 متر بشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر، وهي منطقة قليلة السكان تغطيها المزارع والكسارات، مناشدة الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق»، بحسب الشركة.

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