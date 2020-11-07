روسيا تخطط لعرقلة قرار مجلس الأمن لوقف النار في ليبيا

ذكر موقع “يونايتد وورلد” أن موسكو تستعد لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في ليبيا؛ بهدف الضغط من أجل الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في ليبيا.

وكانت اللجنة العسكرية، قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتبني قرارًا ملزمًا بتنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف في 23 أكتوبر، والذي ينصّ على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون 90 يومًا، غير أن هناك احتمالاً جديًا بأن مجلس الأمن الدولي لن يتمكن من اتخاذ القرار اللازم نتيجة للمعارضة الروسية.

وأشار الموقع، نقلاً عن مصادر في موسكو، إلى أن وزارة الخارجية الروسية تفاوض لعرقلة قرار مجلس الأمن الدولي، إذا لم يتم حلّ قضية المواطنين الروس المحتجزين في سجن تابع لقوة الردع الخاصة، المتهمين بالتجسس، حيث ترفض روسيا هذه الاتهامات.

وطلبت وزارة الخارجية الروسية من حكومة “الوفاق”، مرة أخرى، إطلاق سراح المواطنين الروسيين، بأسرع وقت ممكن، ودون شروط مسبقة، وأن تأخذ الوضع المتعلق بمواطنيها على محمل الجد.

ورغم تحفظ موسكو على توازنها بشأن التعامل مع حكومة “الوفاق” والقيادة العامة للجيش الوطني وعدم التدخل في الصراع الليبي مباشرة، واتخاذها موقف الحياد؛ إلا أن قضية مواطنيها المحتجزين ما زالت معلقة حتى الآن.

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