ليبيا الان

«الوطنية للنفط»: وصلنا لمليون برميل يوميا وقد يتوقف الإنتاج بسبب بعض الجهات

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، عن تجاوز إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة النفطية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان لها، أنها تمكنت  من  رفع معدلات الإنتاج  إلى 1036035  برميل نفط في اليوم.

وأضافت: أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبات مالية جمّة وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية.

وحذرت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق، قائلة: «ربما لن تكون المؤسسة قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بل من الممكن انخفاضه او ايقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الانتاج والنهوض بإقتصاد الوطن من جديد».

 

الوسوم

المؤسسة الوطنية للنفط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك