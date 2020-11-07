«الوطنية للنفط»: وصلنا لمليون برميل يوميا وقد يتوقف الإنتاج بسبب بعض الجهات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، عن تجاوز إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة النفطية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان لها، أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط في اليوم.

وأضافت: أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبات مالية جمّة وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية.

وحذرت المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق، قائلة: «ربما لن تكون المؤسسة قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية بل من الممكن انخفاضه او ايقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الانتاج والنهوض بإقتصاد الوطن من جديد».