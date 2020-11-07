تنصيب مراد مخلوف عميدا لبلدية كاباو بالانتخاب

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبب تنصيب مراد مسعود مخلوف عميدا لبلدية كاباو، بعد فوزه في الانتخابات عن قائمة «إعمار».

كما فازت مسعودة جمعة عمر لق عن فئة المرأة، وأحمد أبو القاسم الربيع عن فئة ذوي الإعاقة، وفق اللجنة.

وجرت هذه الانتخابات في 15 أكتوبر الماضي، وأشادت بها السفارة الأميركية لدى ليبيا، قائلة: «من المشجع رؤية أمثلة ناجحة لليبيين مشاركين في العملية الديمقراطية»، وذلك مع إعادتها التغريد ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أشادت كذلك بالاقتراع.

وإضافة إلى كاباو، جرت الانتخابات في اليوم ذاته في كل من الزاوية الجنوب والحرابة وجادو.

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