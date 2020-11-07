«غريبيل»: تأمين «سرت والجفرة» بقوة مشتركة مُشكلة من كل أنحاء البلاد

قال عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن حكومة الوفاق الفيتوري غريبيل، إن: “لجاناً تضمّ مراقبين دوليين ومحليين ستتجه إلى سرت للإشراف على سحب القوات قبل عقد اجتماعات اللجنة بالمدينة، وستتولّى تأمين سرت والجفرة قوةٌ مشتركة مشكلة من كل أنحاء ليبيا” وفق قوله.

“غريبيل” أضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت قائلاً: “اجتماع اللجنة في سرت سيُعقَد في موعده المحدد، وستباشر اللجان المنبثقة عنها عملها من هناك، ولا بدّ من نزع الألغام قبل فتح الطرق، ولجنة الأسرى تواصل عملها على الأرض” على حد تعبيره.

وواصل عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن “حكومة الوفاق” قوله: “ملفات النازحين والمهجّرين وجرائم الحرب مسارات منفصلة ليست ضمن اتفاقات اللجنة، والقضاء هو من سيفصل في أمر المتورطين في جرائم الحرب” على حد تعبيره.