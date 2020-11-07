شركة الكهرباء: سرقة أسلاك نحاس بإدارة توزيع المرقب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تكرار حالات سرقة خط الكسارات ليلة الجمعة بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب مبينة أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك نحاس 11 ك.ف على خط الكسارات من محطة 11/30 ك.ف بمنطقة قوقاس مسافة 2100 متر وكذلك سرقة أسلاك مسافة 600 متر بشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر وهي منطقة قليلة السكان تغطيها المزارع والكسارات .

ودعت الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق.