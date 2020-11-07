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«القيادة العامة» ناعيةً «الكوني»: لم يتوان يوماً عن خدمة الوطن والمؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نعت القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية وفاة رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا اللواء حسين الكوني الذي إنتقل إلى رحمة الله يوم أمس الجمعة بعد صراعٍ مع المرض .

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، نعي “القيادة العامة” متضمناً: “خالص التعازي إلى أهل الفقيد وإلى أبناء قبيلة الطوارق عامةً في فقيدهم وفقيد القوات المُسلحة .. حيث فقدنا اليوم أحد القامات الوطنية ، الذي لم يتوانى يوماً عن خدمة الوطن والمؤسسة العسكرية .إنا لله وإنا إليه راجعون “.

ونعت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، في وقت سابق اليوم، “الكوني” وقالت: “خالص العزاء لأسرة الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق صاحب الإسهامات الوطنية والإنسانية البارزة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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