البعثة الأممية: الكوني قامة سياسية واجتماعية ودبلوماسية مرموقة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
07 November, 2020
قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعازي لآل الكوني ولكافة أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق.
وقالت البعثة الأممية إن الكوني قامة سياسية واجتماعية ودبلوماسية مرموقة في ليبيا وله إسهامات وطنية وإنسانية بارزة.
وتوفي الكوني الجمعة بمدينة غات جنوب غربي ليبيا وقد تقلد عديد المناصب منها رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، كما شغل منصب أمين اللّجنة الشعبية بغات، وسفيرا لليبيا في النيجر، قبل أحداث فبراير 2011.
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