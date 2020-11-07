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البعثة الأممية: الكوني قامة سياسية واجتماعية ودبلوماسية مرموقة في ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعازي لآل الكوني ولكافة أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق.

وقالت البعثة الأممية إن الكوني قامة سياسية واجتماعية ودبلوماسية مرموقة في ليبيا وله إسهامات وطنية وإنسانية بارزة.

وتوفي الكوني الجمعة بمدينة غات جنوب غربي ليبيا وقد تقلد عديد المناصب منها رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، كما شغل منصب أمين اللّجنة الشعبية بغات، وسفيرا لليبيا في النيجر، قبل أحداث فبراير 2011.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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