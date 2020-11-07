باشاغا: العثور على جثة مبروك خلف في مقبرة جماعية بترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا العثور على جثة مبروك خلف مدير مكتب المعلومات و المتابعة السابق بوزارة الداخلية في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إن مبروك تمت تصفيته من قبل مجموعة الكاني مؤكدا أنه تم اليوم السبت العثور على جثمانه في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة.

وأضاف باشاغا أن ما قامت به المجموعة من أفعال مروعة تعتبر “أعمال إرهابية تستلزم الملاحقة محلياً ودولياً و عدم الإفلات من العقاب”.