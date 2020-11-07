ليبيا تسجل 920 حالة وفاة و 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 920 حالة وفاة و 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 428 إصابة جديدة و167 حالات مخالطة من إجمالي 2159 عينة جرى فحصها يوم أمس الجمعة.

وأكد المركز شفاء ( 619 ) حالة في مختلف المدن منها 611 حالة في طرابلس و 7 حالات في مصراته وحالة واحدة في الكفرة.

وأشار المركز إلى وفاة خمس حالات موزعة على طرابلس ونسمة وصبراته والنواحي الأربع ومسلاته.

ولفت المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا ارتفع إلى 67039 والحالات النشطة، 26870 والمتعافين، 39243.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24