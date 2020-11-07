طرابلس تسجل أعلى إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مؤكدا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية حيث سجلت 266 حالة جديدة و69 حالة مخالطة من إجمالي 595 إصابة جديدة جرى تسجيلها في ليبيا أمس الجمعة.

وأكد المركز أنه في مدينة جنزور جرى تسجيل 3 حالات جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي زليتن سجلت 13 حالة جديدة و7 حالات مخالطة وفي مصراته سجلت 43 حالة مخالطة وفي مسلاته سجلت حالة واحدة جديدة وفي الجميل سجلت 5 حالات جديدة وفي باطن الجبل سجلت 5 حالات جديدة وفي قصر الأخيار سجلت 10 حالات جديدة وفي صبراته سجلت 4 حالات جديدة و12 حالة مخالطة وفي القره بوللي سجلت حالة واحدة جديدة وفي سواني بن ادم سجلت 7 حالات جديدة وفي الزاوية المركز سجلت 54 حالة جديدة وفي زواره سجلت 20 حالة مخالطة وفي غدامس سجلت حالة واحدة جديدة وفي الخمس سجلت 9 حالات جديدة و5 حالات مخالطة وفي نالوت سجلت 7 حالات جديدة وفي سرت سجلت 4 حالات جديدة وحالتين خالطتين وفي العواته والمعمورة سجلت حالتين جديدتين لكل منهما وفي الزاوية الجنوب سجلت 3 حالات جديدة وفي النواحي الأربع سجلت 19 حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 3 حالات جديدة و8 حالات مخالطة وفي يفرن سجلت 9 حالات جديدة.

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