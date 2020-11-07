محلل سياسي سعودي: الاقتصاد التركي ينهار بشكل سريع رغم أموال قطر و«الوفاق»

قال المحلل السياسي السعودي الدكتور عبدالهادي الشهري، اليوم السبت، إن الاقتصاد التركي ينهار بشكل سريع بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه.

وأضاف «الشهري» في تغريدة عبر «تويتر»: «بسبب سياسات أردوغان وحزبه، تركيا ينهار اقتصادها بشكل سريع بالرغم من محاولاته الاعتماد على دعم قطر وحكومة السراج في ليبيا للاقتصاد التركي، ولكن الشق أكبر من الرقعة».

واختتم بقوله مؤكدا: «القادم سيكون مظلما على الشعب التركي في حال استمر هذا الرئيس وحزبه في حكم تركيا والتلاعب بمقدراته».

وعلى الرغم من أموال قطر التي تضخها في الاستثمارات التركية، إلا أن الليرة التركية انهارت بشكل كبير أمام اليورو محققا على حسابها أسعارًا تاريخية، خلال الشهر الماضي إذ سجل 9.40 ليرة، في التعاملات الصباحية، وهو رقم لم يسجله من قبل.

ونقل موقع «تركيا الآن» عن محللين أن الانهيار الطفيف خلال الأسبوع جاء نتيجة لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر، وضخ الأموال التركية في الأسواق، فضلًا عن سياسات البنك المركزي التي تسعى مع نهاية كل أسبوع إلى السيطرة على نسبة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة العامة، لتقليل السيولة في الأسواق، وبالتالي خفض خسائرها أمام العملات الأجنبية، مع توقعات لزيادة معدل الفائدة اليوم إلى 12%.