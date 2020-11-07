الوطنية للنفط تعلن تجاوز الإنتاج مليون برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، عن تمكنها من تجاوز الإنتاج النفطي مليون برميل يوم.

وأشارت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنها تمكنت من رفع معدلات الانتاج إلى مليون و36 ألف و35 برميل نفط في اليوم.

وأوضحت المؤسسة ان الفضل في ذلك يعود إلى العاملين بقطاع النفط بمختلف مناطق ليبيا، والذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، التي لم تكن لتتحقق لولا تكاتفهم، وجهودهم التي وبُذلت في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف المالية الحالية التي يمرّ بها القطاع من تأخر المرتبات وتراكم الديون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24