شركة الكهرباء: سرقة أسلاك من خط الكسارات وشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت سرقة أسلاك من خط الكسارات وشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن سرقة خط الكسارات تكررت بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع لمرقب مضيفة أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك نحاس 11 ك.ف على خط الكسارات من محطة 11/30 ك.ف بمنطقة قوقاس مسافة 2100 متر وكذلك سرقة أسلاك مسافة 600 متر بشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر وهي منطقة قليلة السكان تغطيها المزارع والكسارات .

وناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق .

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