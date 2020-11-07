داخلية الوفاق: الوقود متوفر بمستودعات شركة البريقة ولا داعي للزحام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق توفر الوقود بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط داعية المواطنين لعدم التزاحم أمام محطات الوقود.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوقود متوفر بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط وأن ما حدث هو تأخر وصول النواقل البحرية لميناء طرابلس البحري خلال اليومين الماضيين نتيجة لتقلبات الطقس.

وأشارت الوزارة إلى رسو ناقلة على متنها تسعة وعشرين مليون لتر من الوقود بميناء طرابلس البحري أمس الجمعة وأن عملية التوزيع على المحطات تسير بشكل طبيعي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التزاحم أمام محطات الوقود مؤكدة أن التزاحم يسبب عرقلة لحركة السير على الطرقات العامة.