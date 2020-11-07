عاجل ليبيا الان

المشاركون في جلسة الحوار السياسي الليبي يصلون مدينة “قمرت” التونسية

تم النشر منذُ 42 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وصل المشاركون في جلسة الحوار السياسي الليبي المرتقبة بعد غد الاثنين، إلى مدينة “قمرت” التونسية وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن الحوار الليبي-الليبي الذي ستحتضنه تونس في التاسع من نوفمبر “يُعد خطوة هامة ومفصلية”.

ومن جهته توقع المتحدث باسم الرئاسة التونسية، وليد الحجام، التوصل “لاتفاق تاريخي ينهي الأزمة الليبية ويكرس الدور الإيجابي والمحوري للدبلوماسية التونسية في المنطقة، مؤكدا أن دورها ينحصر في تسيير عقد المحادثات مع التزامها بالحياد بين أطراف النزاع الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك