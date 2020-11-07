مسعود مخلوف عميدًا لـ«كاباو» وفوز مسعودة جمعة عمر عن فئة المرأة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبب، تنصيب مراد مسعود مخلوف عميدًا لبلدية كاباو، بعد فوزه في الانتخابات عن قائمة «إعمار».

كما أعلنت لجنة الانتخابات، عبر صفحتها بفيسبوك، فوز مسعودة جمعة عمر عن فئة المرأة، وأحمد أبو القاسم الربيع عن فئة ذوي الإعاقة، وفق اللجنة.

وجرت هذه الانتخابات في 15 أكتوبر الماضي، وأشادت بها السفارة الأميركية لدى ليبيا، قائلة: «من المشجع رؤية أمثلة ناجحة لليبيين مشاركين في العملية الديمقراطية»، وذلك مع إعادتها التغريد ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أشادت كذلك بالاقتراع.