ضبط شخص سوداني يبيع الوقود بطريقة غير مشروعة في أجدابيا

تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي أجدابيا – الواحات، من ضبط شخص سوداني الجنسية يقوم ببيع الوقود بطريقة غير مشروعة جنوب مدينة أجدابيا، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالفرع عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وقال رئيس الفرع النقيب معتز السعيطي إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إنه بعد ورود معلومات، أن هناك شخصا يقوم ببيع الوقود المخصص للمواطنين في أحد المحال التجارية الواقعة بجوار محطة الوقود الـ 60 جنوب المدينة، انتقل أعضاء الفرع إلى المكان المُبلغ عنه.

وبحسب السعيطي، جرى ضبط الشخص والانتقال به إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا الواحات، ومن خلال التحقيقات تبين أنه سوداني الجنسية يعمل في أحد محال المواد الغذائية جنوب أجدابيا.

وأكد رئيس الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا – الواحات، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.

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