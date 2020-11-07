وزارة العمل توقع اتفاقية مع مكتب دعم السياسات العامة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

وقع رئيس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل بلقاسم السويدي اتفاقية تعاون مشترك مع مدير مكتب دعم السياسات العامة محمد الضراط.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن الاتفاقية التي جرى توقيعها بمكتب دعم السياسات العامة بطرابلس تناولت سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات العلمية، ورصد المعلومات وتحليلها، والتعاون في مجال التدريب، والاستشارات، وإعداد المؤتمرات العلمية، وإقامة ورش العمل.