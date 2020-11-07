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بيان “شرائح نخبوية” يُطالب أعضاء الحوار بتغليب مصلحة الوطن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كتاب وأكاديميون لأعضاء الحوار في تونس:
• ندعوكم لطي صفحة النزاعات المؤلمة واستثمار المناخ الدولي الداعم لحوار “ليبي- ليبي”

• نتوقع منكم اغتنام فرصة هدوء الجبهات وتوافقات 5+5 لوضع الدولة المدنية على طريق البناء

• تذكروا أنكم تقودون سفينة ليبيا المضطربة وأي خرق في بدنها سيُغرقنا جميعاً

• نحثكم أن تكونوا خير ممثل للشعب الليبي الصبور وأنتم في قلب الفرصة التاريخية لتصويب الأخطاء والدفع بليبيا نحو المصالحة

• سندعم كافة برامج المصالحة وكل استحقاقات تضعنا على المسار الديمقراطي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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