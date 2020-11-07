بيان “شرائح نخبوية” يُطالب أعضاء الحوار بتغليب مصلحة الوطن

كتاب وأكاديميون لأعضاء الحوار في تونس:
• ندعوكم لطي صفحة النزاعات المؤلمة واستثمار المناخ الدولي الداعم لحوار “ليبي- ليبي”
• نتوقع منكم اغتنام فرصة هدوء الجبهات وتوافقات 5+5 لوضع الدولة المدنية على طريق البناء
• تذكروا أنكم تقودون سفينة ليبيا المضطربة وأي خرق في بدنها سيُغرقنا جميعاً
• نحثكم أن تكونوا خير ممثل للشعب الليبي الصبور وأنتم في قلب الفرصة التاريخية لتصويب الأخطاء والدفع بليبيا نحو المصالحة
• سندعم كافة برامج المصالحة وكل استحقاقات تضعنا على المسار الديمقراطي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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