رصد بعض التجاوزات في عدد من المحال بالجفارة وزوارة

رصد مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجفارة، بعض التجاوزات في عدد من محلات بيع اللحوم الواقعة ببلديات منطقة الجفارة، والتي تمثلت في انعدام النظافة العامة والخلط بين أنواع اللحوم المجمدة في الثلاجة، ناهيك عن عدم تطابق ثلاجة حفظ اللحوم والاشتراطات الصحية.

هذا ورصد أيضا مركز الرقابة فرع زوارة والذي رافقه جهاز الحرس البلدي صبراتة، مخالفات أخرى في أحد محال بيع المواد الغذائية، حيث لوحظ اشتباه بفساد الكمية الموجودة من الأرز بمخازن المحل نتيجة التخزين والحفظ السيئ، وعليه تمت إحالة تلك المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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