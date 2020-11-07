“ميرور”: والدا مُفجّر “مانشستر” تحت مجهر التحقيقات

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، في تحقيق لها، أن والد سلمان العبيدي، “رمضان”، ووالدته “سامية الطبال”، من بين أربعة مشتبه بهم، تم استجوابهم بشأن تفجير “مانشستر أرينا”.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تتعقب شخصين آخرين تم إبعادهما عن التحقيق، مشيرة إلى سعي الشرطة إلى تقييد المعلومات المنشورة خلال التحقيق الجاري في الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2017، لكن التطبيق قوبل بمعارضة ناجحة من قبل المؤسسات الإعلامية في ظلّ دعم من عائلات الضحايا.

وأضافت الصحيفة أن رمضان العبيدي مطلوب للاستجواب بعد العثور على بصمات أصابعه داخل سيارة من طراز “نيسان ميكرا”، كان الشقيقان يستخدمانها لتخزين المتفجرات، كما تريد الشرطة استجواب “سامية الطبال” بخصوص التعليقات التي أدلى بها شخصان آخران، غادرا المملكة المتحدة إلى ليبيا في أبريل 2017، ولم يعودا منذ ذلك الحين.

وتابعت الصحيفة أن المشتبه بهما الآخريْن وهما “محمد سليمان وإلياس المهدي” يتواجدان خارج المملكة المتحدة، حيث تم استجواب “المهدي” في وقت سابق، ولكن أطلق سراحه فيما بعد، وورد أنه هرب إلى ليبيا بعد إدانته غيابيًا باتهامات تتعلق بجرائم مخدرات.

وتريد الشرطة تعقّب مجدي العماري، الموجود في ليبيا، وأنس أبو حديمة، الذي لا يعرف مكان وجوده في بريطانيا

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