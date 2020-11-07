صالح يلتقي أعضاء منظمة فرسان الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء منظمة فرسان الجنوب وهي من المنظمات المهتمة برياضة الفروسية بشقيها الشعبي وقفز الحواجز، بحضور عضو مجلس النواب أحمد الشارف.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء الذي عقد بمدينة القبة تناول عدد من الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المنظمة وسُبل التغلب عليها، وأثنى صالح على دور المنظمات المدنية في مجال الرياضة وغيرها من المجالات كما أكد على دور الرياضة في توحيد أبناء الشعب الليبي وتحقيق الألفة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد ولم شمل الليبيين.