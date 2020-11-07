أعضاء بمجلسي النواب والدولة: مستعدون لإنجاز حل سياسي إذا تعثر حوار الأمم المتحدة

قال أعضاء من مجلسي النواب والأعلى الدولة إنهم على استعداد لـ«إنجاز حل سياسي» للأزمة الليبية، في حال تعثر المسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح النواب، الذين اجتمعوا في مالطا في 9 و10 أكتوبر الماضي، في بيان مشترك حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم السبت: «نحن أعضاء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعنا خلال الفترة الماضية بين 9 و10 أكتوبر في جمهورية مالطا، في لقاء توافقي لوضع جملة من البنود لتكون نبراس يساهم في إيجاد حلول واقعة قابلة للتنفيذ وقاعدة صلبة للوصول إلى الدولة المدنية المنشودة من خلال استفتاء على الدستور الذي انتهت من صياغته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وانتخابات برلمانية، ورئاسية تنتج سلطة تنفيذية من خلال حكومة وحدة وطنية يديرها أعضاء ذو كفاءة ومهنية عالية».

وأضاف البيان أنهم كانوا مستعدين لعقد لقاء ثاني في مالطا «لكن الوقت كان غير مناسب لتزامنه مع انعقاد المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، ودعما لجهودها لتحقيق نتائج تتفق مع طموحات وآمال الشعب الليبي».

– أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعون في مالطا: نرفض اختزال الدولة في أشخاص

ملتقى تونس

وتعقد البعثة الأممية الملتقى السياسي لحل الأزمة الليبية في تونس في التاسع من نوفمبر الجاري، بعد أن تكللت المباحثات العسكرية بالنجاح، مع توقيع وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في جنيف في 23 أكتوبر الجاري، وأعقب ذلك اجتماع عسكري ناجح بين الطرفين في غدامس، الأسبوع الماضي.

وأشار النواب إلى أنهم «مستعدون وجاهزون لاستكمال المشوار وإنجاز حل سياسي بقيادة ليبية في حالة تعثر المسار الذي ترعاه البعثة الأممية»، على أن يحقق هذا الحوار عدة مبادئ منها: المحافظة على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، والتمسك بطرابلس عاصمة سياسية للدولة الليبية، واعتماد مبدأ اللامركزية والهيمنة الإدراية بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعطاء أولوية للاستفتاء على الدستور، وأن يكون الحوارات السياسية وفقا لمرجعية الإعلنا الدستوري والاتفاق السياسي.

وكذلك بناء جيش موحد وفق المعايير المهنية، ورفض التواجد العسكري الأجنبي في جميع المدن الليبية من أي جهة كانت، وفعيل قانون العدالة الانتقالية، ونبذ المحاصصة والجهوية، واعتماد مبدأ الكفاءة في تولي المناصب.

وبعد اجتماعهم في مالطا، خلال الشهر 9 و10 أكتوبر الماضي، ووقتها أصدروا بيان أكدوا فيه رفضهم اختزال الدولة الليبية في أشخاص، معتبرين أن أية حوارات تجريها البعثة الأممية ولا تستند إلى الإعلان الدستوري «لا تمثل الليبيين».

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