«العامة للكهرباء»: سرقة 2700 متر أسلاك نحاس من منطقتي قوقاس وأولاد شكر

جددت الشركة العامة للكهرباء التابعة لحكومة الوفاق شكواها من تكرار حالات سرقة لخطوط ومعدات نقل الطاقة والتي كان آخرها الاعتداء على خط الكسارات بدائرة توزيع الساحل وإدارة توزيع المرقب، أمس الجمعة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم السبت، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك نحاس 11 كيلو فولت على خط الكسارات من محطة 11/30 كيلو بمنطقة قوقاس بطول 2100 متر.

وأشارت الشركة إلى سرقة أسلاك بطول 600 متر بشبكة الضغط المنخفض بمنطقة أولاد شكر، وهي منطقة قليلة السكان تغطيها المزارع والكسارات.

وناشدت الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق»، بحسب الشركة.