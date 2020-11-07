«داخلية الوفاق»: تقلبات الطقس وراء تأخر وصول نواقل الوقود لميناء طرابلس

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن تأخر وصول نواقل الوقود البحرية لميناء طرابلس البحري، خلال اليومين الماضيين نتيجة لتقلبات الطقس.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن مساء أمس الجمعة رست بميناء طرابلس البحري ناقلة على متنها تسعة وعشرين مليون لتر من الوقود، مؤكدة أن عملية توزيعه على المحطات تسير بشكل طبيعي.

وطمأنت «الداخلية» المواطنين بأن الوقود متوفر بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط, داعية إلى عدم الإزدحام أمام محطات الوقود «الأمر الذي يتسبب في عرقلة لحركة السير على الطرقات العامة».

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