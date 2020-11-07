ليبيا تسجل 619 حالة تعاف و595 إصابة مؤكدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 243 تعافي 619 حالة من فيروس كورونا، بينما أكد المركز تسجيل 595 إصابة مؤكدة بالفيروس بين مخالطة وجديدة، في حين توفي 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بكورونا.

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