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ليبيا تسجل 619 حالة تعاف و595 إصابة مؤكدة بكورونا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 243 تعافي 619 حالة من فيروس كورونا، بينما أكد المركز تسجيل 595 إصابة مؤكدة بالفيروس بين مخالطة وجديدة، في حين توفي 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بكورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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