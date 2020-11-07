الرقابة الصحية بميناء بنغازي: إتمام إجراءات ناقلتين نفطيتين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

أعلن مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء بنغازي البحري اليوم السبت إتمام إجراءات ناقلتين نفطيتين وباخرة.

وأكد مكتب الرقابة الصحية الدولية بميناء بنغازي البحري إتمام الإجراءات الصحية للناقلة النفطية HAFNIA BERING التي تحمل علم سنغافورة والقادمة من مالطا والمحملة بـ 31000طن متري ديزل (نافته) وسمح لها بحرية الاتصال.

وأشار المكتب إلى إتمام أعضاء مكتب الرقابة الصحية الدولية ميناء بنغازي البحري الإجراءات الصحية للناقلة النفطية VALSESIA والتي تحمل علم مالطا وقادمة من قبرص م والمحملة ببنزين 30000طن متري وسمح لها بحرية الاتصال.

ولفت المكتب كذلك إلى إتمام الإجراءات الصحية للباخرة BELITAKI والتي تحمل علم ليبيريا والقادمة من مصراته والتي تحمل بضائع وسلع متنوعة وسمح لها بحرية الاتصال.